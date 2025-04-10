ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yükseliyor: Ohio’da çinli öğrencilere kısıtlama

Donald Trump yönetimi, Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 125’e yükseltti. Buna karşılık Çin de ABD'den ithal edilen ürünlerdeki ek vergileri, 10 Nisan Perşembe günü saat 12:01 itibarıyla geçerli olmak üzere yüzde 84’e çıkardığını duyurdu.

Gerilim giderek tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump, misilleme yapmayan ülkelere yönelik 90 günlük bir vergi muafiyeti uygulayacaklarını açıkladı.

Çin hükümeti, vatandaşlarına ABD’ye seyahat ederken güvenlik risklerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Çin Eğitim Bakanlığı ise ABD'nin Ohio eyaletinde eğitim almayı düşünen Çinli öğrencilere, olası güvenlik risklerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.

Söz konusu uyarılar, Ohio Temsilciler Meclisi’nin eyalet bütçesinden fon alan üniversitelerde “yabancı etkinin sınırlandırılmasına yönelik” önlemler alınmasını zorunlu kılan yasayı onaylamasının ardından geldi.