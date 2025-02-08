ABD Kalkınma Ajansı’nın fonları ortaya çıktı!

Amerikan devleti içindeki iç çekişmeler, ABD Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı. Ajansın, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Amerikan çıkarlarını destekleyen kişi, kurum ve kuruluşlara milyonlarca dolar aktardığı ortaya çıktı.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kalkınma Ajansı’ndaki yolsuzluğun eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, kurumun tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.

Musk’tan Sert Tepki: "Suç Örgütü Gibi Çalışıyor"

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı Başkanı Elon Musk da Trump’a destek vererek, Kalkınma Ajansı’nın bir suç örgütü gibi çalıştığını öne sürdü.

ABD Kalkınma Ajansı’nın Fonları Ortaya Çıktı

Ajansın, sadece 2023 yılında 30'u aşkın ülkede 6 bin 200 gazeteciye ve 707 medya kuruluşuna finansal destek sağladığı belirlendi. Türkiye’deki bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarına da fon aktarıldığı öne sürüldü.

Macaristan’dan Sert Açıklama

ABD Kalkınma Ajansı’nın faaliyetleri tartışılırken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkedeki bazı oluşumların George Soros'un Açık Toplum Vakıfları, ABD ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini ve hükümeti devirmeye çalıştığını iddia etti.

Orban, "Amaçları net: Kendi çıkarlarına hizmet eden hükümetler istiyorlar. Bu yapıların Macaristan’dan temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Soros ve Kalkınma Ajansı Bağlantısı

ABD’li düşünce kuruluşu Heritage Vakfı, 2017 yılında yaptığı açıklamada, George Soros'un Açık Toplum Vakıfları’nın en az 2009’dan bu yana ABD Kalkınma Ajansı’nın yardımlarının ana uygulayıcısı haline getirildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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