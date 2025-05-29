ABD sınırda tatbikat yaptı, Vatan Partisi NATO kapısına dayandı

Emekli Kurmay Albay ve Vatan Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Sefa, düzenlenen basın açıklamasında, “Meriç’i geçmek isteyenlerin ancak ölüsü geçer” diyerek sert konuştu. Sefa, tatbikatın hedefinin doğrudan Türkiye olduğunu belirterek hükümeti acilen harekete geçmeye çağırdı.

“Bize diyorlar ki Suriye’nin kuzeyinde olmayın, İsrail’in güvenliği için Kıbrıs’tan çekilin, Ege’de geri adım atın. Dört bir yandan kuşatma altındayız. Gücümüzü göstermeli, Meriç sınırında tatbikatla karşılık vermeliyiz.” dedi.

İzmir’deki eylemle eş zamanlı olarak Bursa’nın Nilüfer ilçesinde de NATO karşıtı protesto gerçekleştirildi. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, ilçedeki “NATO Parkı” tabelasına “Bağımsızlık Parkı” yazılı kırmızı broşür yapıştırarak sembolik bir değişim gerçekleştirdi.

Protestolar sadece Türkiye ile sınırlı değil. Vatan Partililer, 1 Haziran Pazar günü Almanya’nın Wiesbaden kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı önünde eylem düzenleyecek.