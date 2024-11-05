ABD yeni başkanını seçiyor: Yetkililer ve halk kaos çıkmasında korkuyor

Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanını seçiyor. Seçimler için olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Beyaz Saray'ın çevresi kapatıldı. Oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresinde binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırıldı. Ulusal Muhafızlar ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor.



Başkent Washington’da Beyaz Saray çevresindeki dükkanlar ve işletmeler olası şiddet olaylarına karşı camekan ve kapılarını panellerle kapattı. Benzer görüntüler farklı şehirlerde de kaydedildi.

Rusya ve İsrail hakkındaki görüşleri nedeniyle Pittsburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki görevine son verilen eski akademisyen Daniel Kovalik Ulusal Kanal’a konuştu:

"Pek çok insan kaos ihtimali olduğunu düşünüyor. Bazıları iç savaş bile öngörüyor."

Son anketlere göre Eski Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında çok az bir fark bulunuyor. Seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris küçük farklarla yarışı önde götürüyor.

Kovalik yeni ABD Başkanı’nın kim olacağını Müslüman vatandaşların vereceği oyların belirleyeceğini söyledi:

"Arap ve Müslüman seçmenler geçmişte Demokratları desteklerken Gazze'deki soykırım nedeniyle bunu yapmayacaklar. Yani Dearborn, Michigan gibi Arap Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerler bu seçimleri gerçekten etkileyebilir. Bu da Trump’ın lehine olacak."

Trump’ın savaşları bitirmeye yönelik söylemlerinin halkta karşılık bulduğu belirtiliyor.



Amerikalı Hukukçu Kovalik, yoksullukla boğuşan halkın Demokratların Ukrayna ve İsrail’deki savaşları finanse etmesine tepki gösterdiğini ifade etti.