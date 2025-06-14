ABD’li Büyükelçi İran saldırısının etkisini itiraf etti: “Yalnızca bir ortağımız var, o da İsrail”

İran’ın füze saldırıları sırasında gece boyunca beş kez sığınaklara gitmek zorunda kaldığını belirten Huckabee, “Geceyi sığınaklarda geçirdik, çok zordu” ifadelerini kullandı. Açıklama, İran'ın operasyonunun İsrail'deki etkisini çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımının ardından İsrail merkezli Ynet haber kuruluşuna konuşan Huckabee, İran saldırıları sonrasında ABD ile İsrail arasındaki ilişkilere dair mesajlar verdi.

İşte Huckabee’nin dikkat çeken sözleri:

“Ben sık sık şöyle derim: Bizim dostlarımız var, müttefiklerimiz var ama yalnızca bir ortağımız var, o da İsrail. Bunu söylerken diğer ülkelerle güçlü ilişkilerimiz olmadığını söylemiyorum.

Ama gerçekten hiçbir ülkeyle İsrail’le sahip olduğumuz düzeyde bir paylaşımımız yok – istihbarat, askeri teçhizat, strateji, ortak hedefler…

Büyük ölçüde çünkü aynı medeniyet temelini, yani Yahudi-Hristiyan dünya görüşünü paylaşıyoruz.”

Huckabee’nin bu açıklamaları, İran’ın füze saldırılarının yalnızca askeri değil, siyasi sonuçları bakımından da büyük yankı uyandırdığını gösterdi.