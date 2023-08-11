Abdülhamid Han gemisi yeniden Mavi Vatan'da! Akdeniz için yeni NAVTEX yayınlandı

Mavi Vatan Filosunun en güçlüsü Abdülhamid Han sondaj gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni göreve çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin, doğal gaz arama ve hidrokarbon çalışmaları kapsamında Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu. "Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han için, 10 Ağustos itibariyle navtex ilan edildi. Gemi, 6 Şubat 2024’e kadar, Akseki-1 kuyusunda sondaj faaliyeti yürütecek. Görev süresinde Abdülhamid Han'a Mihrimah, Aybüke ve Kutsi İlhan gemileri de eşlik edecek.

Abdülhamid Han'ın gönderileceği saha, daha önceki yıllarda Türk sismik araştırma gemileri tarafından taranmış, 2 ve 3 boyutlu incelemeleri yapılmıştı. Bölge hem barındırdığı yüksek hidrokarbon potansiyeli, hem de Türk kıyılarına görece yakınlığı nedeniyle ekonomik bir rezerv sunma ihtimali taşıyor.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle öne çıkıyor. Yedinci nesil teknolojiyle donatılan gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip. Bu, dünyanın en derin yeri olan Mariana Çukuru'ndan daha uzak bir mesafe….

Ancak son dönemlerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri oldukça sınırlı. Abdülhamid Han sondaj gemisi için yayınlanan NAVTEX, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi için dayattığı Sevilla haritasının sınırlarının içinde kalıyor. 2020 yılının Aralık ayından beri, sismik araştırma ve sondaj gemileri, Antalya Körfezi'nin dışına çıkarılmadı.