Abdullah Ağar HAMAS ve İran'ı hedef aldı!

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına Aydınlık Gazetesi Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Abdullah Ağar arasında tartışma çıktı. İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği operasyonların değerlendirildiği programda Abdullah Ağar, İran'ı suçladı. İran karşıtlığını HAMAS'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonuna kadar genişletti.

İRAN VE İSRAİL'İ AYNI KEFEYE KOYDU

Ağar, programın ilgili bölümünde İran ve İsrail'in Gazze üzerinde "kanlı bir oyun oynadığını" öne sürdü. Türkiye, Mısır, Sudi Arabistan gibi ülkelerin İsrail ve İran'ı durdurması gerektiğini savundu. Özçelik, Ağar'ın bu ifadeleri karşısında "Gazze'ye bunları yapan İsrail" yanıtını verdi. Ağar, bu sözlerin üzerine "İsrail'in operasyon yaptığı HAMAS'ın arkasında kim var?" dedi. Özçelik ise, "Madem mezhepsel diyorsunuz HAMAS Şii mi Sünni mi? Sünni. Peki nasıl oluyor bu?" şeklinde yanıt verdi. "HAMAS'ın arkasındaki İran'ı gizlemeye çalışmayalım" diyen Ağar'a Özçelik, "Biz de HAMAS'ı desteklemedik mi?" diyerek karşılık verdi.

7 EKİM AKSA TUFANI OPERASYONUNU HEDEF ALDI

İran karşıtlığını ileri taşıyan Ağar, "HAMAS'ın Filistin adına yapmış olduğu işler başka bir şey, İran'ın kendisine verdiği askeri kabiliyeti kullanarak yaptığı 7 Ekim başka bir şey" dedi. Bu sözler karşısında İsmet Özçelik, tepki gösterdi. Ağar ise, "7 Ekim Orta Doğu tarihinde korkunç bir kırılmaya neden oldu. Bu kırılmayı yapıyorsanız bunun sonuçlarını hesap etmeniz gerekiyor. Neden sonuçlarını hesap etmediniz?" dedi. Ağar sözlerini, "35 bin insan öldü ya. Niye öldü bunlar" dedi. İsmet Özçelik ise, "İsrail bugüne kadar kaç 35 bin insan öldürdü. Kaç milyon kişi öldü. Yüz bin sefer İsrail saldırıyor, bir sefer de HAMAS karşı saldırıyor" dedi. Bu sözler karşısında verecek cevap bulamayan Ağar, sesini yükseltti. İsmet Özçelik'e "Ben burada İsrail'i savunmuyorum. Sen beni İsrail yanlısı gösterme. Bu yaptığın çok büyük vicdansızlık" dedi. "Ortada, 7 Ekim'de dönen büyük bir dolap var, kimse bunu konuşmuyor" diyerek bağırmaya devam etti. İsrail yanlısı olmadığını öne süren Ağar, İsrail'in HAMAS üzerinden Filistinlileri parçaladığını savundu. Sinirlerine hakim olamayan Abdullah Ağar'ı programın bir diğer konuğu olan Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın sakinleştirebildi.