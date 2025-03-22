Abdullah Gül'den İmamoğlu'na destek

Karar gazetesine konuşan Gül, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin yaşadığı haksızlıkları hatırlatarak, benzer bir durumun İmamoğlu için de yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

“Son günlerde ülkemizde ciddi bir türbülans yaşanıyor. Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkların kamu vicdanında nasıl karşılandığını gördük. Bugün de halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanına benzer yanlışlar yapılmamalı. Bu tür çalkantılar, ülkeye fayda sağlamaz.”

Gül, yaşananların Türkiye içinde ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırdığına dikkat çekerek, hukukun evrensel ilkeler çerçevesinde işletilmesi gerektiğini vurguladı. "Saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok. Aksi takdirde kaybeden Türkiye olur.” dedi.