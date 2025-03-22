Abdullah Gül'den İmamoğlu'na destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den dikkat çeken bir destek mesajı geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Abdullah Gül'den İmamoğlu'na destek
Yayınlanma:

Karar gazetesine konuşan Gül, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin yaşadığı haksızlıkları hatırlatarak, benzer bir durumun İmamoğlu için de yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

“Son günlerde ülkemizde ciddi bir türbülans yaşanıyor. Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkların kamu vicdanında nasıl karşılandığını gördük. Bugün de halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanına benzer yanlışlar yapılmamalı. Bu tür çalkantılar, ülkeye fayda sağlamaz.”

Gül, yaşananların Türkiye içinde ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırdığına dikkat çekerek, hukukun evrensel ilkeler çerçevesinde işletilmesi gerektiğini vurguladı. "Saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok. Aksi takdirde kaybeden Türkiye olur.” dedi.

İsrail Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiİsrail Suriye’deki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiDünya
S-400 ABD’ye mi devredilecek? F-35 için kritik pazarlıkS-400 ABD’ye mi devredilecek? F-35 için kritik pazarlıkGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

abdullah gül ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
İBB soruşturmasındaki gizlik tanıklar ortaya çıktı
S-400 ABD’ye mi devredilecek?
İzinsiz gösterilerde 343 kişi gözaltına alındı
Akaryakıta peş peşe zam!
Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan 94 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu hakkında taşınmaz ve danışmanlık iddiaları
İmamoğlu'nun savcılığa sevk tarihi açıklandı
Nevruz'u böyle kutladı
Sokak çağrılarına sert yanıt
İsrail, Gazze'de Türk hastanesini vurdu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik! Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcılar için kritik eşik!
Akaryakıta peş peşe zam! Akaryakıta peş peşe zam!
2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor? 2025 güncel emekli promosyonları açıklandı! En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler! A101'de 22-28 Mart haftasında büyük indirimler!
Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren... Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! 1 Nisan'dan itibaren...