Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma talimatı verdi

Abdullah Öcalan, İmralı’dan yaptığı açıklamayla PKK’ya silah bırakma çağrısında bulundu. “Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma talimatı verdi
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Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatlerin çevrildiği İmralı’dan önemli bir çağrı geldi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakmaları yönünde bir mesaj iletti. Açıklama, Fırat Haber Ajansı (ANF) aracılığıyla video olarak yayımlandı.

“SİLAH DEĞİL, SİYASET VE TOPLUMSAL BARIŞ”

Abdullah Öcalan, yayınladığı 7 dakikalık videolu mesaj ile terör örgütü PKK’ya açık şekilde silah bırakma çağrısı yaptı. Yayımlanan görüntülerde Öcalan’ın yanında terör örgütü PKK üyelerinden Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Öcalan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum."

“PKK VARLIĞINI SONA ERDİRMİŞTİR”

Öcalan, "PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir"
Dolayısıyla daha da pratik ve somut kilit açıcı adımlara geçilmeye çalışılmaktadır. Benim tarafımdan ileri sürülen tezlerin belli başlı olanları şunlardır:

Herkesin üzerine düşeni yapması, Barış ve Demokratik Toplum hedefine ulaşılması, pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür. Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç; PKK ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileriye götürülmesi beklenmektedir.

"Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır"
Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir." ifadelerini kullandı.

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Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma talimatı verdi Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma talimatı verdi