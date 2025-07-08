Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden alındı!

Haber Global’e göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İçişleri Bakanlığı tarafından resmen görevinden uzaklaştırıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı kapsamlı soruşturma kapsamında, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları gündeme gelmişti. Kara’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, teknik ve fiziki takibe alınmış, ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Belediye Başkanı Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı devreye girerek Kara’yı görevinden uzaklaştırdı.