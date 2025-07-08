Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Temmuz’da CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karalar ile birlikte Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

TUTDERE’YE EV HAPSİ, DİĞERLERİNE GÖZALTI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, CHP’li Seyhan Belediyesi’nin eski Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu dahil çok sayıda kişi hakkında da işlem yapıldı.

Zeydan Karalar, savcılığa verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları “tamamen iftira” olarak niteledi. Rüşvetle suçlandığı müteahhit Baki Nugay’ın iddialarını reddeden Karalar, “Hayatın olağan akışına ve mantığa uygun değildir” dedi. 12 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Karalar, “Suçlamaların siyasi saiklerle gündeme getirildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇAĞRILSAM GELİRDİM”

Karalar, ifadelerinin alınması için çağrılması halinde geleceğini belirterek, “Ben çağrıldığımda gelebilecek birisiyim. Buna rağmen 4 gün gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değildir” dedi. Operasyonun arkasında siyasi bir amaç olduğunu ileri sürdü.

Soruşturmaların, Aziz İhsan Aktaş isimli kişinin etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadeler doğrultusunda başlatıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada adı geçen başkanların, belediye ile iş yapan şirketlerden haksız menfaat temin ettiklerini ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında toplam 15 kişi hakkında “rüşvet almak ve vermek”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap” ve “suçtan elde edilen geliri aklama” gibi ciddi suçlamalar yöneltildi. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.