Kara yollarında kritik uyarı: Birçok güzergah ulaşıma kapatıldı!
Türkiye genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücüler için tehlike oluşturuyor. Anadolu Otoyolu'ndan Kuzey Marmara'ya, Diyarbakır'dan Hopa'ya kadar birçok güzergâhta trafiğe kapatılan yollar ve çift yönlü aktarımlar dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu–Bolu Batı kavşakları arasındaki 9-12. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımın Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlandığını unutmamalı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Liman–Sevindikli kavşakları arasında, 14-16. kilometrelerdeki yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapıldı. Ulaşım, bu noktada da karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu–Misis kavşakları (6-9. kilometreler) arasında süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.
Benzer şekilde, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-21. kilometreleri, Aydın istikametine trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım Denizli yönünden çift yönlü sağlanıyor.
Polatlı-Yunak yolu (10-24. kilometreler) arasındaki asfalt yenileme çalışmaları sürerken, bölgede kontrollü geçiş uygulanıyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometreleri arasında süren çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü sağlanmakta.
Konya-Karaman-Ereğli çevre yolu üzerinde yer alan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı (13-14. km) bakım nedeniyle kısmen kapalı. Bu nedenle Çumra-Karaman yönüne gidecek araçlar servis yolunu kullanmalı.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerinde, Bilecik-Bozüyük yönü kapatılmış olup ulaşım karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.
Diyarbakır-Mardin yolu (8-12. kilometreler) ise yol çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatıldı. Ulaşım sağ platformdan çift yönlü sürdürülüyor.
Hopa-Borçka yolunun 5. kilometresindeki T1, T2 ve Cankurtaran tünelleri, elektrik-elektronik sistemlerinin bakım çalışmaları nedeniyle Hopa-Borçka yönünde kapalı. Trafik Cankurtaran geçidinden iki yönlü olarak akıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı