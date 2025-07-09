Kara yollarında kritik uyarı: Birçok güzergah ulaşıma kapatıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu–Bolu Batı kavşakları arasındaki 9-12. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücüler, ulaşımın Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlandığını unutmamalı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Liman–Sevindikli kavşakları arasında, 14-16. kilometrelerdeki yol bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapıldı. Ulaşım, bu noktada da karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu–Misis kavşakları (6-9. kilometreler) arasında süren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Benzer şekilde, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-21. kilometreleri, Aydın istikametine trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım Denizli yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Yunak yolu (10-24. kilometreler) arasındaki asfalt yenileme çalışmaları sürerken, bölgede kontrollü geçiş uygulanıyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometreleri arasında süren çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü sağlanmakta.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolu üzerinde yer alan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı (13-14. km) bakım nedeniyle kısmen kapalı. Bu nedenle Çumra-Karaman yönüne gidecek araçlar servis yolunu kullanmalı.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerinde, Bilecik-Bozüyük yönü kapatılmış olup ulaşım karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolu (8-12. kilometreler) ise yol çalışmaları nedeniyle trafiğe tamamen kapatıldı. Ulaşım sağ platformdan çift yönlü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka yolunun 5. kilometresindeki T1, T2 ve Cankurtaran tünelleri, elektrik-elektronik sistemlerinin bakım çalışmaları nedeniyle Hopa-Borçka yönünde kapalı. Trafik Cankurtaran geçidinden iki yönlü olarak akıyor.