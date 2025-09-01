Abdullah Öcalan'dan yeni mektup: İşte o açıklama

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İstanbul’da miting düzenlendi. Etkinlikte, çeşitli siyasi ve sivil toplum temsilcilerinin konuşmalarının yanı sıra PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından gönderilen bir mektup da okundu.

Öcalan mektubunda "Gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı. 

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILMIŞTIR'

Öcalan’ın İstanbul mitinginde okunan mektubunda yer alan ifadeler şöyle:  "Barış ve demokrasi için mücadele edenlere… Barış ve demokratik çözüm çağrımız, sıradan bir siyasi hamle değil; stratejik bir adım ve tarihsel bir dönüm noktasıdır. Bu çağrıyla birlikte hem Türkiye’de hem de Ortadoğu genelinde, savaşların ve yıkımların yerini barışa dayalı demokratik bir yaşamın alacağı yeni bir dönemin kapıları ardına kadar açılmıştır.

'GERÇEK BARIŞ, ADALETİN TÜM ALANLARDA VÜCUT BULMASIYLA MÜMKÜNDÜR'

Bu, yalnızca bir temenni değil; güçlü bir imkan ve ciddi pratik adımlarla inşa edilmesi gereken somut bir gerçekliktir. Çünkü gerçek barış, yalnızca silahların susması ya da çatışmaların sona ermesi değildir. Gerçek barış; özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal adaletin yaşamın bütün alanlarında vücut bulmasıyla mümkündür. Bu toplumsal dönüşüm, halklarımız için sadece bir hak değil; aynı zamanda önümüzdeki yeni dönemin temel görevidir.   Halklarımızın mücadelesiyle barış, demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka kökleşecek, toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke, barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır.

'BARIŞIN RUHUNA UYGUN HAREKET'

1 Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya, barış ve özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

