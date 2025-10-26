Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu: KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Jandarma Genel Komutanlığı'nın önemli birimlerinden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Selami Akşit'ten acı haber geldi. Tuğgeneral Akşit'in, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu Tuğgeneral Akşit vefat etti.

CENAZESİ MEMLEKETİ KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Tuğgeneral Selami Akşit için cenaze töreni düzenlenecek. Tuğgeneral Akşit'in cenazesinin, yarın (27 Ekim Pazartesi) memleketi olan Konya'nın Ereğli ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Tuğgeneral Selami Akşit'in vefat haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Yerlikaya, derin üzüntüsünü dile getirerek taziye mesajını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

TUĞGENERAL SELAMİ AKŞİT KİMDİR?

Konya'nın Ereğli ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Tuğgeneral Selami Akşit, uzun yıllar boyunca jandarma teşkilatının çeşitli kademelerinde önemli görevlerde bulundu. Özellikle organize suç örgütleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürüttüğü başarılı operasyonlarla tanınan bir isimdi.

Tuğgeneral Akşit, 2023 yılından itibaren Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı görevini üstlenmişti. Meslektaşları tarafından "kararlı ve çalışkan bir komutan" olarak tanımlanan Akşit, disiplinli yapısı ve sahip olduğu geniş saha tecrübesiyle biliniyordu.