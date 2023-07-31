Acun Ilıcalı'nın takımından skandal paylaşım! Metin Külünk'ten Acun Ilıcalı'ya Zelenskiy benzetmesi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Hull City Kulübü, LGBT dayatmasına destek verdi. Acun Ilıcalı’ya tepki yağdı. AK Partili Metin Külünk’ün, Ilıcalı'yı, eski bir şovmen olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e benzetmesi dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın takımından skandal paylaşım! Metin Külünk'ten Acun Ilıcalı'ya Zelenskiy benzetmesi
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İngiltere’de, Hull City Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından kendi sahasında açılmış LGBT bayrağını paylaştı. Paylaşıma, "Herkesi Hull City'ye bekleriz" notu düşüldü.

Acun Ilıcalı'nın takımından skandal paylaşım! Metin Külünk'ten Acun Ilıcalı'ya Zelenskiy benzetmesi - Resim : 1

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün, LGBT dayatmasına destek vermesi, Türkiye’de de tepki çekti. Kulübün paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

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Acun Ilıcalı'nın takımından skandal paylaşım! Metin Külünk'ten Acun Ilıcalı'ya Zelenskiy benzetmesi - Resim : 3

METİN KÜLÜNK ACUN ILICALI'YA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Türkiye’de medya grubu sahibi olan Acun Ilıcalı'yı, Ukrayna Devlet Başkanı olmadan önce şovmenlik yapan Volodimir Zelenskiy’e benzetti.

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Külünk, mesajında, “Bu medya grubunun gizli bir ajandası mı var?” diye sordu. “Toplum olarak dikkatli olmalıyız; yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# metin külünk # acun ılıcalı # Hull City
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