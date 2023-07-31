Acun Ilıcalı'nın takımından skandal paylaşım! Metin Külünk'ten Acun Ilıcalı'ya Zelenskiy benzetmesi

Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde

bir müddet sonra

MEDYA GRUBUNADA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK?



O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var ?



Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür… https://t.co/WUFdbnqWRs