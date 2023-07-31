Acun Ilıcalı'nın takımından skandal paylaşım! Metin Külünk'ten Acun Ilıcalı'ya Zelenskiy benzetmesi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Hull City Kulübü, LGBT dayatmasına destek verdi. Acun Ilıcalı’ya tepki yağdı. AK Partili Metin Külünk’ün, Ilıcalı'yı, eski bir şovmen olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e benzetmesi dikkat çekti.
İngiltere’de, Hull City Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından kendi sahasında açılmış LGBT bayrağını paylaştı. Paylaşıma, "Herkesi Hull City'ye bekleriz" notu düşüldü.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulübün, LGBT dayatmasına destek vermesi, Türkiye’de de tepki çekti. Kulübün paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
METİN KÜLÜNK ACUN ILICALI'YA TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Türkiye’de medya grubu sahibi olan Acun Ilıcalı'yı, Ukrayna Devlet Başkanı olmadan önce şovmenlik yapan Volodimir Zelenskiy’e benzetti.
Külünk, mesajında, “Bu medya grubunun gizli bir ajandası mı var?” diye sordu. “Toplum olarak dikkatli olmalıyız; yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?” ifadelerini kullandı.
Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) July 30, 2023
bir müddet sonra
MEDYA GRUBUNADA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK?
O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var ?
Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür… https://t.co/WUFdbnqWRs
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi