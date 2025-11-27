Adalet Bakanı Tunç’tan 11. Yargı Paketi açıklaması! Af mı, düzenleme mi geliyor?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, milletvekillerinin yönelttiği soruları ve yargı sistemine dair eleştirileri yanıtladı.

Bakan Tunç, kadınlara yönelik işlenen suçlarla mücadele alanında daha önceki yargı reformu paketlerinde tutuklama gibi önemli mekanizmaları uygulamaya koyduklarını hatırlattı. Kadınların mağduriyet yaşamaması adına mevzuatın sürekli geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu tür konuların hem sorunların çözümü hem de ailenin korunması açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan düzenlemelere değinen Tunç, "Bugüne kadar birçok yargı paketi Meclis’e sunuldu ve önemli kararlar alındı. Toplamda 264 hedef belirlenmiş olup, bunları gerçekleştirmek için çeşitli idari tedbirler uygulanıyor. Yasayla düzenlenmesi gereken konular ise Meclis’in takdirine bırakılmış durumda. Daha önce hayata geçirilen düzenlemelerle cezaların uygulanmaması algısı ortadan kaldırıldı; 2 yıl altındaki cezalar da dahil olmak üzere, hangi ceza verilirse verilsin, belirli bir süre mutlaka infaz edilecek," şeklinde konuştu.

11. YARGI PAKETİNİN ODAĞINDA ÇOCUKLAR VAR

Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi’nin içeriğinin bugün Meclis Grup Başkanı Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Paketin en önemli başlıklarından birinin, vatandaşları mağdur eden ve kamuoyunda eleştirilere neden olan çocukların suçta kullanılmasıyla ilgili yeni düzenlemeler olduğunu belirtti.

Tunç, Minguzi cinayeti gibi olaylarla görüldüğü üzere, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekliliğine vurgu yaptı. "Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak," dedi.

Bakan, ayrıca "Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır," ifadelerini kullanarak, trafikteki suçlara yönelik caydırıcı tedbirlerin de paket kapsamında yer alacağını aktardı.

50 BİN MAHKUM SERBEST BIRAKILACAK MI?

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve yaklaşık 50 bin mahkumun faydalanması beklenen Kovid-19 düzenlemesi hakkında da net konuştu. Bakan Tunç, düzenlemenin içeriğine ilişkin tartışmalara son noktayı koyarak, "Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusudur," açıklamasında bulundu.