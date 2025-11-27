Milyarlık yatırımla karayolları filosuna dev takviye: Yerli ve milli ekipman oranı yüzde 75 oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) filosunu güçlendirmeye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Akköprü Atölye Müdürlüğü'ndeki "Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Teslim Töreni"nde konuşan Bakan Uraloğlu, özellikle zorlu kış şartlarında yürütülecek mücadeleyi daha etkin kılmak amacıyla yeni karla mücadele ve yol bakım araçlarıyla filolarını genişletme çalışmalarının süreceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, son yirmi üç yılda kara yollarında yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Ülkenin dört bir yanını, doğu-batı, kuzey-güney ayrımı yapmadan, yüksek standartlı yol ağlarıyla ördüklerini dile getirdi. Bakan, 2002 senesinde yalnızca 6 ilin birbirine bağlı olduğu 6 bin 101 kilometrelik bölünmüş yol ağının, yapılan yatırımlarla yaklaşık 4 katına çıkarılarak 29 bin 992 kilometreye ulaştığını ve bu sayede 77 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlandığını vurguladı. Benzer şekilde, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplı yolların uzunluğunun 8 bin 591 kilometreden 32 bin 643 kilometreye yükseltildiğini aktardı. Uraloğlu, 30 bin kilometrelik tarihi eşiğe çok yaklaşıldığını belirterek, bu yolları inşa etmek kadar, senenin 365 günü güvenli ve açık tutmanın da temel görevleri olduğunu söyledi. Türkiye'deki yük taşımacılığının yüzde 91'inin, yolcu taşımacılığının ise yüzde 90'ının kara yolu üzerinden gerçekleştirildiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: "Bölünmüş yollarımızın uzunluğu toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen trafiğin yaklaşık yüzde 83'ü bu yollardan akmaktadır. Bu, bölünmüş yol ağızımın nerelerde yapılması gerektiği konusunda isabetli kararlar aldığımızın göstergesidir. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla trafik kazalarında 100 milyon taşıt-kilometre başına ölü sayısını yüzde 81 azalttık. Artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmenin yanı sıra akıllı ulaşım sistemleriyle yol bakım ve işletme hizmetlerinin gerçekleştirilmesini de kolaylaştırıyoruz."

MAKİNE PARKI GENÇLEŞTİRİLİYOR: ORTALAMA YAŞ 9,9'A İNDİ

Makine parkının her yıl yeni alımlarla güçlendirildiğini belirten Bakan, özellikle 2016 yılından itibaren kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüldüğünü kaydetti. Makine parkına dair detaylı bilgileri paylaşan Uraloğlu, 2002'de 18,1 olan makine parkının ortalama yaşının, yeni yapılan alımlarla hedeflenenin altında bir oran olan 9,9'a düşürüldüğünü bildirdi. Aynı zamanda, ekonomik ömrünü doldurmuş olan 21 yaş ve üstü makinelerin oranının da yüzde 57'den yüzde 15'e indirildiğini ekledi.

Bakan Uraloğlu, 2016 yılından bu yana toplam 8 bin 179 makine ve ekipman satın alınarak makine parkının yüzde 55'inin yenilendiğini ifade etti. Yeni alımların içeriğini şu şekilde detaylandırdı: "2025'te 2 milyar 250 milyon lira bedelle, asfalt plenti, ön-yan bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz 36 grupta 361 makine ve 302 ekipman olmak üzere toplam 663 makine ve ekipmanı Karayollarımızın envanterine kazandırdık. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 75'ini yerli ve milli kaynaklardan temin ettik. Bu alımlarla makine parkımızın yenileme değeri toplam 731 milyon dolara yükseldi. Bu son alımlarla Karayollarımız 5 bin 658'i hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 728 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi."

KIŞA HAZIRLIKLAR TAMAM

Kış hazırlıklarının eksiksiz tamamlandığını belirten Bakan, yurt genelindeki 68 bin 519 kilometrelik yol ağı üzerinde, 457 karla mücadele merkezi aracılığıyla, 12 bin 886 makine ve ekipman ile 13 bin 607 personelin görev yapacağını açıkladı. Karla mücadele merkezlerinde kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik geçişler için 12 bin ton tuz çözeltisinin depolandığı bilgisini veren Uraloğlu, tipi ve rüzgarın trafik akışını zorlaştırdığı veya tamamen kestiği bölgelere 930 kilometre kar siperi inşa edildiğini söyledi.

Açık veya kapalı durumdaki tüm yolların karla mücadele faaliyetleri kapsamında akıllı ulaşım merkezlerinden izlendiğini dile getiren Bakan, şunları kaydetti: "Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin karla mücadele aracı ise araç takip sistemiyle takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor.

Bakan Uraloğlu, Bakanlığın tüm önlemleri kadar, vatandaşların sorumluluğunun da hayati önem taşıdığını vurguladı. Sürücülerin seyahat edeceği güzergah hakkında önceden bilgi almaları gerektiğini belirtti. Kış lastiği, zincir ve takoz bulundurmak gibi kış şartlarına uygun hazırlıkların yapılması gerektiğini hatırlatarak, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı, mobil aplikasyonlar veya KGM'nin web sitesi üzerinden bilgi alınabileceğini aktardı. Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlangıç tarihi olan 15 Kasım'a dikkat çeken Uraloğlu, değişen mevsimsel koşullara uyum sağlamak amacıyla zorunluluk süresinin 4 aydan 5 aya çıkarıldığını ve uygulamanın 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceğini bildirdi. Uraloğlu, uygulanacak yaptırımlara dair şu bilgileri paylaştı: "Bu 5 ay içinde şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet gibi tüm ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kış lastiği olması zorunlu. Kış lastiği taktırmayıp kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira para cezası uygulanacağını ve ceza puanı verileceğini de belirtmek istiyorum. Hususi otomobil sahiplerimize ise yasal zorunluluk bulunmamakla birlikte 7 derecenin altında kış lastiğinin yol tutuşunu ciddi oranda artırdığını hatırlatarak şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca sürücülerimizin, kolluk kuvvetlerimizin ve kara yolcu görevlilerimizin uyarılarına, trafik işaret ve levhalarına titizlikle uymalarını rica ediyoruz."