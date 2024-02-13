Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili 4 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili 4 savcı görevlendirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili 4 savcı görevlendirildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

"4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 savcının görevlendirildiğini belirterek şunları aktardı:

"Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması!Erzincan'da altın madeninde toprak kayması!Gündem

Kaynak: TRT Haber

# Yılmaz Tunç # adalet bakanlığı # maden ocağı # toprak kayması # Erzincan
Çok Okunanlar
Marmara'da deprem oldu!
Marmara'da deprem oldu!
CHP'de peş peşe istifalar!
CHP'de peş peşe istifalar!
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!
Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!
Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu!
Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu!
Öne Çıkanlar Hindistan askeri geçit töreni. Hindistan askeri geçit töreni. Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor! Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!