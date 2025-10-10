Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: “Ateşkes anlaşmasına Türkiye yön verdi!”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırıkkale Üniversitesi’nin 2025-2026 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Törende yaptığı açıklamada Filistin’de yaşanan trajediye değinen Tunç, Gazze’de iki yıldır büyük bir insanlık dramının sürdüğünü belirtti. “Maalesef Filistin'de iki yıldan bu yana bir soykırım işlendi, insanlık suçu işlendi. Ateşkes anlaşmasıyla umutlandık. Bu ateşkesin kalıcı olması, orada yeniden insanlık suçunun işlenmemesi, Filistinli ve Gazzelilerin nefes alabilmesi, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve huzurun sağlanması temennilerimizi devam ettiriyoruz.”

“TÜRKİYE, ATEŞKESİN SAĞLANMASINDA AKTİF ROL OYNADI”

Tunç, Türkiye’nin barış sürecine katkı sağlamak için yürüttüğü diplomatik girişimlere dikkat çekti. “Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük gayret gösterdi. Diplomatik çalışmalar yürütüldü, diğer dünya ülkelerinin harekete geçirilmesi için yoğun çaba sarf edildi. Ateşkes anlaşmasının yapılmasında da Türkiye büyük katkı sağladı. Temennimiz, bombardımanların bir an önce durması ve Gazzeli mazlumların yeniden nefes alabilmesidir.”

Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değindi. 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin adalet, demokrasi ve kalkınma alanlarında dünyada öncü bir konuma geleceğini ifade etti: “2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, ülkemizin dünyada en güçlü ülkeler arasında yer alacağına, adaleti, hakkaniyeti ve mazlumun hakkını en güçlü şekilde savunabilecek bir ülke konumuna geleceğine inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Osmanlı'ya ve Selçuklu'ya dayanan bir medeniyet anlayışımız var. Bir yüzyılı geride bıraktık; Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemize hizmet eden büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Bu vatanı bizlere emanet eden bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Sizler de ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapacaksınız.”

“TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA YER ALACAK”

Konuşmasında eğitim ve hukuk reformlarına da değinen Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yükseköğretimle ilgili koyduğu hedefleri hatırlattı. “Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflerden biri, 2029 yılına kadar en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına, en az 10 üniversitemizin ise ilk 500 üniversite arasına girmesidir. Bu hedef doğrultusunda önemli adımlar atıyoruz.”

Tunç, hukuk fakültelerinde kontenjanların azaltıldığını, başarı sıralamasının yükseltildiğini ve ikinci öğretim uygulamasının kaldırıldığını belirtti. “Hukuk fakültelerinde kontenjanlar yüzde 50 azaltıldı, ikinci öğretim kaldırıldı, başarı sıralaması 100 bine çekildi. Danıştay kararı nedeniyle uygulama bu yıl başlayamadı ama önümüzdeki yıldan itibaren hukuk fakültelerine giriş için 100 bin başarı şartı aranacak.”

“HUKUK EĞİTİMİNDE KALİTEYİ ARTIRIYORUZ”

Bakan Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve hâkim-savcı yardımcılığı sisteminin yargı kalitesini artırmak için uygulamaya geçtiğini belirtti: “Hukuk mezunlarının yargı hizmetinde görev alabilmeleri için baraj getirildi. Avukatlık stajına başlayabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazanmak gerekiyor. Ayrıca hâkim-savcı adaylığı üç yıla çıkarıldı. Bir yıl Adalet Akademisi'nde teorik eğitim, iki yıl usta-çırak ilişkisiyle sahada olacaklar. Böylece kürsüye daha güçlü çıkmış olacaklar.”

Akademik yıl açılış töreni öncesinde Bakan Tunç, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve il protokolü katıldı.