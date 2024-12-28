Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davasının kararıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

Buna göre, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 yaşındaki Narin Güran'ın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını verdiğini anımsattı.

Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesinin, millet için büyük bir beklenti haline geldiğini ifade eden Bakan Yılmaz Tunç, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz Tunç, adaletin mülkün temeli olduğunu vurgulayarak, "Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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