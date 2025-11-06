Adana merkezli dev operasyon! 11 aylık takibin ardından silah kaçakçılığı şebekesi çökertildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek mermi atabilir hale getiren ve bu silahların ticaretini yapan bir şebekeyi tespit etti.

Alınan bilgilere göre, ekiplerin bu şebekeyi çökertmek için tam 11 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttüğü öğrenildi. Bu uzun süreli takibin ardından şebekenin tüm bağlantıları deşifre edildi.

6 İLDE 32 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

KOM ekipleri, Adana merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Hatay, Mersin ve Kilis'te 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlara özel harekat ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Baskınlarda, şebeke elebaşıları oldukları öne sürülen 45 yaşındaki F.B. ve 66 yaşındaki H.D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda adeta bir cephanelik ele geçirildi. Aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 3 bin 102 adet kurusıkı tabanca, 14 bin 254 adet tabanca şarjörü ile silah yapımında kullanılan 19 bin 411 parça mühimmat bulundu.

Bakan Yerlikaya, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 4 Kasım'da Adana, Erzincan ve Van merkezli 41 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 135 şüphelinin yakalandığını bildirmişti