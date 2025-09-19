Adana’da uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltıdan 37’si tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda 74 bin 763 uyuşturucu etkili hap, 31 adet uyuşturucu hap, 470 gram kokain, 36 gram esrar ve 186 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

43 ŞÜPHELİDEN 37’Sİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 37’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde paketlenmiş haldeki uyuşturucu maddelerin kolluk kuvvetlerince tek tek incelendiği görüldü.