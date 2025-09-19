Alevler köylere dayandı! Antalya'da köylüler tahliye edildi, sera ve bahçeler zarar gördü

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün gece ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da katıldı.

Aliefendi Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, yerleşim yerlerine yaklaşırken sera ve bahçelerde de hasara yol açtı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın bölgesinde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanırken, evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.

“EKİPLERİMİZ BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, tüm kurumların seferber edildiğini belirterek şunları söyledi: “Aliefendi Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi’ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

Aliefendi Mahalle Muhtarı Rüştü Vural ise yangının kısa sürede büyüdüğünü aktararak, “Yangının yayıldığı bölgede çok sayıda ev vardı. Evleri hemen boşalttık. Ekipler hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladı. Ancak kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.” dedi.

Gece boyunca karadan arazözler ve iş makineleri ile süren söndürme çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren hava araçları da destek vermeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

