Denizli’de vahşet: İçkisine karışan babaannesini tüple öldürdü

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Acıpayam’a bağlı Karahüyükafşarı Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal mahallede yaşayan 40 yaşındaki O.K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak babaannesi Hanım Ayşe Kızılhan’ı evde hareketsiz halde bulduğunu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 93 yaşındaki kadını ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi.

İlk incelemelerde yaşlı kadının düşerek yaralandığı sanıldı. Ancak jandarmanın dikkatli araştırması, olayın arkasındaki kan donduran gerçeği ortaya çıkardı.

15 SAAT SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, torun O.K.’nin ifadesini aldı. O.K., eve dışarıdan geldiğinde babaannesini baygın bulduğunu ileri sürdü. Ancak jandarma ekipleri, torunun çelişkili beyanları üzerine çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde eve yalnızca yaşlı kadın ve torunun girip çıktığı tespit edildi.

Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), O.K.’yi yeniden sorguya aldı. Uzun süren sorgulamanın ardından O.K., 15 saatlik titiz çalışma sonucunda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Zanlı, olay sırasında alkollü olduğunu ve içmesine karıştığı için babaannesinin başına tüple vurduğunu söyledi.

O.K., alkolün etkisiyle işlediği cinayetin ardından yaşlı kadını düşmüş gibi göstererek olayı gizlemeye çalıştı. Ancak jandarma ekiplerinin detaylı incelemesi sayesinde gerçek gün yüzüne çıktı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Denizli D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Torununu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek isterken hayatını kaybeden Hanım Ayşe Kızılhan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.