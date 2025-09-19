Bu yollar kapalı, bu güzergahlarda çalışma var: İşte güncel yol durumu
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini açıkladı.
Bültende yer alan bilgilere göre, TEM Otoyolu’nun Lüleburgaz kavşağı kesimi İstanbul istikametinde, 0-2. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Edirne yönünden gelip Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile gişelerden otoyola girişler trafiğe kapatıldı. Sürücüler, yönlendirmelere uygun şekilde alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Adana istikametine seyahat eden sürücülerin özellikle trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
İzmir-Çandarlı Otoyolu’nda ise Sasalı-Mavişehir kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde 25 Eylül’e kadar sürecek üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde İzmir yönünde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları ile Antalya’nın Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Düzce’de, Gümüşova-Düzce yolunun 15-19. kilometrelerinde yapılan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.
Sakarya-Bilecik il sınırı ile Bozüyük arasındaki yolun 38-41. kilometrelerinde bulunan Osmangazi Tüneli’nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bilecik-Sakarya istikametindeki tünel trafiği bu nedenle tek yönlü olarak devam ediyor.
Kastamonu’daki Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
Giresun’un Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Şebinkarahisar yönü trafiğe kapatıldı. Alucra istikametinde ise kontrollü geçiş uygulanıyor.
Ayrıca, Giresun-Gümüşhane il sınırı ile Kürtün-Torul yolunun 2-42. kilometrelerinde yapılacak yol şevi temizlik çalışmaları kapsamında yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor. Trafik akışı tek şeritten ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı