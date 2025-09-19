Bu yollar kapalı, bu güzergahlarda çalışma var: İşte güncel yol durumu

Bültende yer alan bilgilere göre, TEM Otoyolu’nun Lüleburgaz kavşağı kesimi İstanbul istikametinde, 0-2. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Edirne yönünden gelip Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile gişelerden otoyola girişler trafiğe kapatıldı. Sürücüler, yönlendirmelere uygun şekilde alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Adana istikametine seyahat eden sürücülerin özellikle trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

İzmir-Çandarlı Otoyolu’nda ise Sasalı-Mavişehir kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde 25 Eylül’e kadar sürecek üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde İzmir yönünde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 4-25. kilometrelerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları ile Antalya’nın Elmalı-Finike yolunun 0-4. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Düzce’de, Gümüşova-Düzce yolunun 15-19. kilometrelerinde yapılan üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik il sınırı ile Bozüyük arasındaki yolun 38-41. kilometrelerinde bulunan Osmangazi Tüneli’nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bilecik-Sakarya istikametindeki tünel trafiği bu nedenle tek yönlü olarak devam ediyor.

Kastamonu’daki Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Giresun’un Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Şebinkarahisar yönü trafiğe kapatıldı. Alucra istikametinde ise kontrollü geçiş uygulanıyor.

Ayrıca, Giresun-Gümüşhane il sınırı ile Kürtün-Torul yolunun 2-42. kilometrelerinde yapılacak yol şevi temizlik çalışmaları kapsamında yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor. Trafik akışı tek şeritten ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.