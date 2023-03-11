Adıyaman’da araziler yükseldi, evler kaydı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adıyaman'ın Askerhan köyü de etkilendi.



Fay hattı üzerinde yer alan köyün bir kısmı depremlerle yaklaşık 1,5 metre yükseldi. Aynı hat üzerindeki evlerde de kayma görüldü.

Askerhan köyü tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Deprem nedeniyle oluşan yıkım ise çiftçiyi zora soktu.

Depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Konya'da yaşayan şehit ailesi Ala çifti, evlerini depremzede şehit ailesine açtı.



Öte yandan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen 11 ilde yıkılan binaların enkazının kaldırılması için çalışma yürütüyor.



Bu güne kadar enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında 2 milyon ton moloz ve hafriyat taşındı.



