Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda, muayene istasyonu yakınlarında yaşandı. 

E.Ü. yönetimindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O.'nun kullandığı 27 AGR 002 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, her iki otomobilin sürücüleri ve araçlardaki 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yolda savrulurken, çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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