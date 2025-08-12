AFAD açıkladı: Sındırgı’da 3 günde 879 deprem kaydedildi, sismik hareketlilik sürüyor

SINDIRGI’DA 3 GÜNDE 879 DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında toplam 879 depremin kaydedildiğini açıkladı. Depremler, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından artçı niteliğinde gerçekleşti.

AFAD VERİLERİNE GÖRE HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımına göre, iki gün içinde meydana gelen 879 depremin:

744’ü 3.0 büyüklüğünde,

120’si 3.9 büyüklüğünde,

17’si ise 4.0 ile 4.9 büyüklükleri arasında ölçüldü.

Bu veriler, bölgede sismik hareketliliğin hâlen yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

GRAFİKLER PAYLAŞILDI

AFAD, artçı depremlere ilişkin hazırlanan grafiklerin de kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. Açıklamada, bölgede depremlerin etkilerinin ve hareketliliğin yakından izlendiği vurgulandı.