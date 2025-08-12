Fenerbahçe – Feyenoord maçı nereden izlenir? Hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında Feyenoord’u ağırlayacak. Mücadele öncesi maç saati, yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler belli oldu.
FENERBAHÇE – FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde turu geçerek play-off’a kalmak istiyor.
Karşılaşma 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek. Yardımcı hakemler Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi olacak.
Fenerbahçe – Feyenoord maçı, Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.