AFAD duyurdu: Karabük’te deprem oldu!

AFAD verilerine göre Karabük’ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
AFAD duyurdu: Karabük’te deprem oldu!
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karabük’ün Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Verilere göre sarsıntı, 20.32’de kaydedildi ve 3.7 (Mw) büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Ovacık olarak belirlenirken, depremin 41.01722 kuzey enlemi ve 33.03667 doğu boylamındameydana geldiği bildirildi. AFAD verileri, depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde oluştuğunu gösteriyor.

Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak’ta uygulanacak: Bedeli 290 bin TL’yi bulabilirAraç sahipleri dikkat! 1 Ocak’ta uygulanacak: Bedeli 290 bin TL’yi bulabilirOtomobil
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değiştiMevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değiştiEkonomi
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
deprem karabük AFAD
Günün Manşetleri
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltında!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
12 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
2 Aralık'ta hangi illerde yağış var? 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü Altın fiyatlarında ibre tersine döndü
Uyurken bile kazanın! Uyurken bile kazanın!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor