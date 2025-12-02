AFAD duyurdu: Karabük’te deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karabük’ün Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Verilere göre sarsıntı, 20.32’de kaydedildi ve 3.7 (Mw) büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Ovacık olarak belirlenirken, depremin 41.01722 kuzey enlemi ve 33.03667 doğu boylamındameydana geldiği bildirildi. AFAD verileri, depremin yerin 6.98 kilometre derinliğinde oluştuğunu gösteriyor.