Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak’ta uygulanacak: Bedeli 290 bin TL’yi bulabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Trafik sigortası primleri güncellenirken, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak düzenlemeler kapsamında hasarsızlığı bulunan sürücüler ödüllendirilecek.

Trafiğe çıkmak için zorunlu olan bu sigorta, üçüncü kişilere verilen zararları poliçe limitleri dahilinde karşılıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafikteki her aracın zorunlu trafik sigortası bulunması gerekiyor.

KİMLER İÇİN AVANTAJLI?

Yeni düzenlemeyle birlikte sigortada hasarsız sürücüler için avantajlı bir dönem başlıyor. İyi sürücüler hem mevcut araçlarında hem de ikinci araç aldıklarında bulundukları indirim basamağından prim ödeyebilecek. Düzenlemenin amacı, trafikte hasarsız sürücülerin finansal olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi.

Primlerde genel olarak yüzde 1 oranında artış yapıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan ve içten yanmalı motorlu araca sahip riskli sürücünün primi 45.181 lira olarak hesaplanırken, risk seviyesi en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün primi 7.530 lira seviyesinde belirlendi.

Risk grupları arasındaki fark dikkat çekici boyutta. ‘Hangi basamaktaysan yeni araçta da aynı basamaktan prim ödeyeceksin’ kuralı doğrultusunda riskli ile risksiz sürücü arasındaki fark yaklaşık yüzde 500’e ulaşıyor. Ankara’da sıfırıncı basamak riskli sürücünün primi 43 bin 902 lira olurken, en düşük riskli sekizinci basamakta bu tutar 7.310 lira olarak kaydedildi.

TRAFİK POLİÇESİ 290 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Bazı araç türlerinde trafik poliçesi 290 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle riskli sürücüler için otobüslerde ödenen poliçe tutarları bu seviyelere ulaşıyor. Taksi şoförlerinde ise primler en düşük 20 bin liradan başlıyor ve risk durumuna göre 121 bin liraya kadar yükseliyor. İstanbul için bu rakamların değişebildiği belirtiliyor.

Yeni dönemle birlikte hem sürücülerin risk profili daha net tanımlanacak hem de hasarsız sürücüler finansal olarak daha fazla desteklenecek.