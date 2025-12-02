Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak’ta uygulanacak: Bedeli 290 bin TL’yi bulabilir

Zorunlu trafik sigortası 1 Ocak itibarıyla yeni düzenlemeyle uygulanacak. Hasarsız sürücüler indirimden yararlanırken, risk grubuna göre primler bazı araçlarda 290 bin liraya kadar çıkıyor. İşte yeni sistemin ayrıntıları.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak’ta uygulanacak: Bedeli 290 bin TL’yi bulabilir
Yayınlanma: Güncellenme:

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Trafik sigortası primleri güncellenirken, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak düzenlemeler kapsamında hasarsızlığı bulunan sürücüler ödüllendirilecek.

Trafiğe çıkmak için zorunlu olan bu sigorta, üçüncü kişilere verilen zararları poliçe limitleri dahilinde karşılıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trafikteki her aracın zorunlu trafik sigortası bulunması gerekiyor.

KİMLER İÇİN AVANTAJLI?

Yeni düzenlemeyle birlikte sigortada hasarsız sürücüler için avantajlı bir dönem başlıyor. İyi sürücüler hem mevcut araçlarında hem de ikinci araç aldıklarında bulundukları indirim basamağından prim ödeyebilecek. Düzenlemenin amacı, trafikte hasarsız sürücülerin finansal olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi.

Primlerde genel olarak yüzde 1 oranında artış yapıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan ve içten yanmalı motorlu araca sahip riskli sürücünün primi 45.181 lira olarak hesaplanırken, risk seviyesi en düşük olan sekizinci basamaktaki sürücünün primi 7.530 lira seviyesinde belirlendi.

Risk grupları arasındaki fark dikkat çekici boyutta. ‘Hangi basamaktaysan yeni araçta da aynı basamaktan prim ödeyeceksin’ kuralı doğrultusunda riskli ile risksiz sürücü arasındaki fark yaklaşık yüzde 500’e ulaşıyor. Ankara’da sıfırıncı basamak riskli sürücünün primi 43 bin 902 lira olurken, en düşük riskli sekizinci basamakta bu tutar 7.310 lira olarak kaydedildi.

TRAFİK POLİÇESİ 290 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

Bazı araç türlerinde trafik poliçesi 290 bin liraya kadar çıkabiliyor. Özellikle riskli sürücüler için otobüslerde ödenen poliçe tutarları bu seviyelere ulaşıyor. Taksi şoförlerinde ise primler en düşük 20 bin liradan başlıyor ve risk durumuna göre 121 bin liraya kadar yükseliyor. İstanbul için bu rakamların değişebildiği belirtiliyor.

Yeni dönemle birlikte hem sürücülerin risk profili daha net tanımlanacak hem de hasarsız sürücüler finansal olarak daha fazla desteklenecek.

Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Tatile giden İngiliz turistin kalbi çalındı: Ölüm nedeni belirlenemiyorTatile giden İngiliz turistin kalbi çalındı: Ölüm nedeni belirlenemiyorGündem
Mevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değiştiMevduatta makas açıldı: 600 bin TL’nin 32 günlük kazancı değiştiEkonomi
poliçe prim araba trafik sigortası
Günün Manşetleri
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
“Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”
BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın
Karadeniz'de Rus tankerine saldırı düzenlendi
Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltında!
İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu
103 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu
Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
12 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
Çok Okunanlar
Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrikler 8 saat boyunca olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
2 Aralık'ta hangi illerde yağış var? 2 Aralık'ta hangi illerde yağış var?
Altın fiyatlarında ibre tersine döndü Altın fiyatlarında ibre tersine döndü
Uyurken bile kazanın! Uyurken bile kazanın!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor