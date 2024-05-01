Afyonkarahisar'da 1 Mayıs kutlamaları başladı!

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da 1 Mayıs kutlamaları başladı.

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs kutlamaları başladı!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Afyonkarahisar’da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları başladı.

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs kutlamaları başladı! - Resim : 1

Kentte kutlamaların adresi Zafer Meydanı oldu. Çeşitli iş kollarını temsil eden sendika ve sivil toplum örgütlerinin ayrı ayrı kutlama yaptıkları gözlendi. 

Kutlamaların gerçekleştirildiği alanda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalarda yapılan basın açıklamalarında ise çalışanların iş şartları ile birlikte ücretlerinin iyileştirilmesi yönünde talepler öne çıktı.

Basın açıklamalarının ardından eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı.

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdüMuşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdüSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Afyonkarahisar # 1 mayıs # sendika
Çok Okunanlar
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
İzmir'de kritik operasyon!
İzmir'de kritik operasyon!
Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!
Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı!
Getir 4 ülkeden çekiliyor
Getir 4 ülkeden çekiliyor
Taksiciyi önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu
Taksiciyi önce bıçakladı sonra başına kazmayla vurdu
Öne Çıkanlar ABD'den canlı yayın! Filistin'e destek eylemlerinde son durum! | ULUSAL HABER ABD'den canlı yayın! Filistin'e destek eylemlerinde son durum! | ULUSAL HABER Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!