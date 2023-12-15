Ağrı'da 6 Kilogram Altın Ele Geçirildi
Ağrı’da piyasa değeri 11 milyon olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi.
Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada şahısların ayakkabılarının içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 11 milyon lira olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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