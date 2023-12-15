Ağrı'da 6 Kilogram Altın Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri, Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 şahsın üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada şahısların ayakkabılarının içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 11 milyon lira olan 6 kilo külçe altın ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.