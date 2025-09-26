AHEF, Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı Danıştay’a Başvurdu: Hukuki mücadele başladı

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, sağlık camiasında büyük tartışma yarattı. AHEF, mesleki özerklik ve hakların ihlali gerekçesiyle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı.

Geçen günlerde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, sağlık camiasında tartışmalara yol açtı. Yönetmeliğin aile hekimliği sistemini temelden sarsacağını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), düzenlemeyi yargıya taşıdı.

YÖNETMELİĞİN İPTALİNİ İSTEDİLER

AHEF hukuk müşavirliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak; aile hekimliği sistemini temelden sarsacak, mesleki özerkliğimizi ve temel haklarımızı ihlal eden, 06.09.2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında hukuki mücadelemizi başlatmış bulunuyoruz."

Federasyonun Hukuk Müşaviri Av. Arb. Servet Aktan tarafından hazırlanan dava dilekçesiyle, söz konusu yönetmeliğin hem yürütmesinin durdurulması hem de iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açıldı.

YÖNETMELİĞİN HUKUKA AYKIRILIKLARI

Söz konusu düzenleme, Danıştay’ın daha önce benzer hükümler için verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını hiçe saymakta ve aile hekimliği sistemini işlevsiz hale getirecek aşağıdaki temel hukuka aykırılıkları içermektedir:

Yargı Kararlarını Yok Sayma – Anayasa Madde 138 İhlali
Danıştay’ın daha önce iptal ettiği düzenlemeler, özünde değiştirilmeden yeniden getirilmiştir. Bu durum, yargı kararlarının bağlayıcılığına açıkça aykırıdır.
Belirsiz, Keyfi ve Ölçüsüz Kriterler
Sözleşme yenilemeyi keyfi puan kriterlerine bağlayan 70 puan barajı (Madde 2, Ek-5)
Aylık 96 saat / 5 nöbet şartı ve her 8 saat için kesinti öngören hükümler (Madde 4-5)
Akılcı ilaç kullanımını istatistiksel hedeflere bağlayan düzenleme (Madde 4/16)
Memnuniyet kriterlerini ölçüsüz ve bilimsel olmayan bir şekilde ödeme/kesinti mekanizmasına bağlayan Madde 4 ve 5 (iv) bendi
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 18. Maddesi, 16. Fıkrasının C Bendi ile aile hekimlerine ASM için ödenen cari gider ödemesinin artırılmaksızın, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ödemeleri, fazla mesai alacakları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri gibi yeni yükümlülükler getirilmiş
Valilerin sözleşme yetkisini merkezileştiren hüküm (Madde 1)
Bu maddeler, hukuki güvenlik, belirlilik, ölçülülük ve eşitlik ilkelerine açıkça aykırıdır.

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na Aykırılık (Yetki Aşımı)
Kanunda yer almayan yükümlülükler ve yaptırımlar getirilerek kanuni yetki sınırları aşılmıştır.
Sosyal ve Mali Haklara Müdahale
Yeni düzenlemeler aile hekimlerinin gelir istikrarını yok etmekte, mesleki geleceğini belirsizliğe sürüklemekte ve aile hekimliği sistemini çöküşe sürüklemektedir.

AHEF’İN HEDEFİ VE ÇAĞRISI

AHEF’in amacı; aile hekimlerinin hukukun üstünlüğü çerçevesinde, onurlu, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda mesleklerini icra edebilmesini sağlamaktır.

Federasyon, hukuka aykırı düzenlemeye karşı açtığı davayı sonuç alıncaya kadar kararlılıkla takip edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Tüm meslektaşlar ve toplumun her kesimi, aile sağlığının temel taşı olan aile hekimliği sistemini koruma mücadelesinde AHEF’in yanında olmaya davet edildi.

AHEF açıklama
