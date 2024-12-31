Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınladığı bir videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı
Yayınlanma:

 Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yazar Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin’in Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nesin’in, 2016 yılında yurt dışına çıktığı ve hâlen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

MSB’den yılın son günü operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildiMSB’den yılın son günü operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildiGündem
Ahmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem olduAhmet Kural'ın sosyal medya paylaşımları gündem olduMedya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ahmet nesin yakalama kararı
Günün Manşetleri
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Vatan Partisi açılımcıları uyardı
MİT'ten terör örgütlerine ağır darbe
Sivas'ta şiddetli deprem
Erdoğan ile Al Nahyan telefonda görüştü
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat! Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!