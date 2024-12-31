Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınladığı bir videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlattı.
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Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yazar Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin’in Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edildi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nesin’in, 2016 yılında yurt dışına çıktığı ve hâlen yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı