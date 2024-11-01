Ahmet Özer'in izleri siliniyor: Panolardan fotoğraflar kaldırıldı yerine Türk Bayrağı asıldı

Ahmet Özer’in tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanan Can Aksoy ilk işi, Ahmet Özer’e ait fotoğrafları belediye panolarından kaldırıp Türk Bayrağını asmak oldu.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Ahmet Özer'in izleri siliniyor: Panolardan fotoğraflar kaldırıldı yerine Türk Bayrağı asıldı
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Terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapma suçlarından tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in reklam panolarındaki fotoğrafları tek tek söküldü, yerine Türk Bayrağı asıldı.

Terör örgütü PKK’nın Avrupa liderlerinden Remzi Kartal’la 14 kez görüştüğü ve terör örgütü PKK ile iltisaklı kişilere para gönderdiği ortaya çıkan Ahmet Özer, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Vali yardımcısı Can Aksoy Belediye başkanvekili olarak görevlendirildi. Başkanvekili olarak atanan Can Aksoy ilk iş olarak Belediye binasındaki Ahmet Özer'in fotoğraflarını kaldırttı.

Ardından, Esenyurt Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından da Ahmet Özer’e ait bütün paylaşımlar silindi.

İlçe genelindeki bilboardlardan, Ahmet Özer'in fotoğrafları, CHP ve belediye duyurularının sökülmesi amatör kameralara yansıdı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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