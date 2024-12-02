Aile hekimlerinden 5 günlük iş bırakma: "Ticarethane değiliz!"

Birinci basamağın sorunu çözülmeden sağlık sistemi düzelmez diyen sağlık emekçileri yeni düzenlemenin kaldırılmasını talep ediyor:

"Sağlıkta performansa ve memnuniyete karşı çıktığımız için buradayız. Aynı zamanda bu eziyet yönetmeliğinin bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Bir an önce sesimizi duymalarını istiyoruz çünkü birinci basamak bu sağlık hizmetlerinin en önemli basamaklarından bir tanesi ve bizim işimizi yapamamaya getiren bu yönetmeliğe karşı çıkıyoruz. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz. ve bu yönetmeliğin kaldırılmasını istiyoruz."

Aile sağlığı merkezleri ticarethane değildir diyen sağlık çalışanları, yeni düzenleme kaldırılana kadar mücadele edeceklerini belirttiler:

"Bu yeni yönetmelikle maaşlarımız çok düşüyor. Gelmeyen hastadan bile para kesmek istiyorlar. Yani bir insan sağlıklıysa ve ASM'ye gelmiyorsa bunun cezası olarak maaşımızdan kesilemez diyoruz. Biz eve hemşireler zaten yoksulluk sınırında maaş alıyoruz bu yeni yönetmelikle onu da alamayacağız."

Bugünden itibaren 5 gün boyunca iş başı yapmayacak olan aile sağlığı merkezi çalışanları, taleplerini dile getirmek için her gün illerde meydanlara inecek.