Aile hekimlerine hasta sayısına göre ödeme taslağına tepki büyüyor

Sağlıkta yeni düzenleme gelmeden tartışmaları beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre aile hekimlerine hasta sayısına göre ödeme yapılacak. Hekimler ise tepkili ve düzenlemeden vaz geçilmesini istiyor.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Sağlık Bakanlığı’nın basına yansıyan taslağına göre aile hekimlerine hasta sayısına göre ödeme yapılacak. Hekimler ise bu taslaktan dönülmesini talep ediyor. Hekimsen Genel Başkanı Uzman Doktor Adil Kurban:

"Bu enflasyonist ortamda herkesin maaşına destek verilmeye onların yüzde 25'i varacak oranda maaşlarında kesintiye yol açacak."

Hekimliğe getirilmek istenen performans kriterleri de hekimler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Hasta memnuniyetinin her zaman tıbbi zorunlulukla uyuşmadığına dikkat çekildi:

"Bazı performans kriterleri ekleniyor. Bu performans kriterleri baktığınız zaman tıbbi kriterler değiller. Hekimlerimize baktığımız zaman bu performans kriterleriyle onların başarı sağlaması mümkün değil."

Hekim-Sen sağlık alanındaki son gelişmeler üzerine basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel Başkan Adil Kurban bakılan hasta sayısının ölçüt olması durumunda kronik hastalık takibinin yapılamayacağını vurguladı:

"Çok hasta baktı. Üç kuruş fazla verilecek. Çok da bir şey değil. O performansla çok bir şey vardı. Kimde üç kuruş fazla verecek. Sonra Kronik hasta izlemini yapamıyor. Çünkü vakti yok bir hasta izleme bazen 20 dakikaya varabiliyor."

Kurban, diş hekimlerine verilen 10 dakikalık randevu aralıklarını da eleştirdi.

"Diş hekimliği tamamen biliyorsunuz. El ustalığına bakan teknik bilgiye bakan bir zanaat yani 10 dakikada diş hekimliği ne yapabilir? Düşünün bir hekim ne yapsın?"

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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