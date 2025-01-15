AJet'ten indirimli bilet kampanyası! O şehirlere uçuş 599 TL!

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli 111 bin indirimli bileti 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını duyurdu. İşte indirimin geçerli olduğu şehirler...

AJet'ten indirimli bilet kampanyası! O şehirlere uçuş 599 TL!
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AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat-26 Mart tarihleri arasındaki tüm yurt içi tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile 111 bin koltuğun satışı yapılacak.

15-16 Ocak'ta vergi ve harçlar dahil 599 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler sadece "AJet.com ve AJet mobil" uygulamasından alınabilecek.

Biletleme Tarihleri: 15 – 16 Ocak 2025
Uçuş Tarihleri: 5 Şubat – 26 Mart 2025

Kampanya, tüm iç hat (KKTC Hariç) tek yön direkt uçuşları kapsayacak. 

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