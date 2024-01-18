AK Parti adaylarını tanıttı

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Sınırdaki teröristan projelerini bozduk" ifadesini kullandı. Erdoğan, "CHP, DEM tarafından rehin alındı" sözleriyle iş birliğine tepki gösterdi.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Siyasal partilerin de adayları tek tek belli oluyor.

AK Parti, Ankara'daki ATO Congresium'da 17 büyükşehir, 31 il belediye başkan adayını tanıttı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.



Erdoğan, terörle mücadelede de kararlılık mesajı verdi:

- Eğittikleri teröristlere bir teröristan kurdurmaya çalıştılar. Projelerini bozduk. Sınır ötesindeki birliklere yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelenler bu tablodan bağımsız değildir.

Erdoğan, CHP ve DEM Parti arasındaki ortaklığına dikkat çekti:

- Teröre terör, teröriste terörist dahi diyemiyorlar. Milleti aldatabileceklerini düşünüyorlar. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorlarsa CHP de DEM tarafından rehin alınmıştır.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklandı.

- AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. İzmir'de de Büyükşehir Belediye Başkan adalığına Hamza Dağ gösterildi.

Antalya'da Hakan Tütüncü, Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Gaziantep'te Fatma Şahin Ak Parti'nin adayı oldu.



Diğer yandan Ak Parti hafta sonu İstanbul'dan başlayarak Ankara ile İzmir ilçe belediye adaylarını da tanıtacak.



