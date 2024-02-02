AK Parti Manisa'daki adaylarını açıkladı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, partilerin il ve ilçelerdeki adayları da açıklanmaya devam ediyor.

AK Parti son olarak, Manisa'da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in katılımıyla Millet Çarşısı'nda yapıldı.

Manisa'nın 31 Mart'ta gerekeni yapacağına inandığını dile getiren Kandemir, "31 Mart'ta Manisa'dan çok farklı bir ses gelecek. Cumhur İttifakı'nın sandıklarda zafere ulaşacağına hep birlikte şahit olacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da adaylığın bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, yeni isimlerin enerjileriyle yarışı devam ettireceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmetleriyle göz doldurduğunu ifade ederek, Cumhur İttifakı'nın güven, saygı ve sevgi temelleri üzerine kurulan bir Türkiye ittifakı olduğunu kaydetti.

Erkan Kandemir tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları şöyle:

• Yunusemre: Mehmet Çerçi

• Şehzadeler: Yavuz Kurt

• Akhisar: Ömer İşçi

• Demirci: Erkan Kara

• Soma: Egemen Bülent Türkmen

• Kırkağaç: Fevzi Ok

• Köprübaşı: Regaip Topuz

• Gördes: Muhammet Akyol

• Ahmetli: Ahmet Alhan

• Gölmarmara: Kamil Öz

• Saruhanlı: Ekrem Cıllı.

AK Parti, Manisa'da büyükşehir ile Turgutlu, Salihli, Kula, Sarıgöl, Selendi ve Alaşehir'de MHP adaylarını destekleyecek.

Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.