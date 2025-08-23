AK Parti-MHP hattında çatlak mı var? Özgür Özel'e yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise yazılı bir açıklama yaparak Özel’e sert sözlerle yanıt verdi.

Özgür Özel, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Selahattin Yılmaz’ın “Aziz İhsan Aktaş’a suikast hazırlığı” iddiası ve ardından gelen operasyonların, MHP ile AK Parti arasında yaşanan bir anlaşmazlığın sonucu olduğunu öne sürdü.

MHP'DEN YANIT

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada Özel’i hedef aldı:

“CHP Genel Başkanı belediyelerindeki yolsuzlukları örtme refleksiyle hırçın bir dil kullanmaktadır. Suçunu bastırma çabasındadır.”

“CHP’li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet algısı giderek güç kazanmaktadır. Açılan davalar sonuçlanmadan kamuoyunda çeteleşme düşüncesi hâkim olmaya başlamıştır.”

Yalçın, Özel’in “Cumhur İttifakı’nı çatıştırmaya çalıştığını” ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı, Ak Parti ile MHP arasında bir zıtlaşma varmış gibi göstererek seçmeni oltalamaya çalışmaktadır. Ancak bu şark kurnazlığından Özel’in oltasına balık gelmez; olsa olsa dama atılmış pabucu avlar.”

Yalçın ayrıca muhalefet partilerini hedef alarak, İYİ Parti ve küçük partileri “siyasetin ayrık otları” olarak nitelendirdi. “Bu partilerin FETÖ’nün gündemiyle hareket ettiğini” savunan Yalçın, “MHP, Terörsüz Türkiye yürüyüşünün garantörlüğünü sürdürecektir” dedi.

NE OLMUŞTU?

İBB soruşturmasında adı geçen Selahattin Yılmaz, “Aziz İhsan Aktaş’a suikast hazırlığı” iddiasıyla tutuklanmıştı. CHP lideri Özel, Yılmaz için “kiralık katil” ifadesini kullanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Yılmaz’ı “ülküdaşım” sözleriyle savunmuş, Özel’in ifadelerini “ayıplı ve alçalmış bir dil” olarak nitelendirmişti.

Bahçeli ayrıca belediyelere yönelik yolsuzluk davalarının hızla sonuçlandırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Özel ise bu açıklamalar sonrasında operasyonların sürmesini, AK Parti ve MHP arasında görüş ayrılığı şeklinde yorumlamıştı.