AK Parti ve MHP ilçe başkanlarından, partilerinin genel merkezlerine "Çayırhan Mektubu"

Aydınlık gazetesinden Yusuf Tunçer'in haberine göre AK Parti ve MHP ilçe başkanlarının, partilerinin genel merkezlerine "Çayırhan'ın özelleştirilmesini iptal edin" başlıklı mektup yazdığı ortaya çıktı.

"ÇAYIRHAN SATIŞINI İPTAL EDİN"

Devlete önemli gelir ve istihdam sağlayan Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının yok pahasına satışına karşı bir itiraz da bizzat AK Parti ve MHP teşkilatlarından geldi. AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nallıhan İlçe Başkanı Ferat Efe’nin satışın iptali talebiyle parti merkezlerine yazdıkları mektuplar ortaya çıktı.

‘SATIŞI DURDURUN’ TALEBİ

Aydınlık, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının parti merkezlerine yazdığı ders niteliğindeki o mektuplara ulaştı. Satışın zararlarının ülke ve bölge ekonomisine zararları uzun uzun anlatılan mektupların sonuç kısımlarında iptal talepleri açıkça şöyle belirtildi.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, partisine yazdığı mektupta, “Milli enerji, milli maden politikası, enerji de dışa bağımlılığı azaltacak olan bu santralin devlet eliyle güvenli bir şekilde işletilmesi çalışanların ve bölge halkının en büyük beklentisi ve bizden talebidir. Bu nedenle, varlık satışı şeklinde yapılacak işbu ihalenin yukarda yer alan gerekçelerle İPTALİNİ' nin hem çalışanlar, hem bölge halkı, hem ülke çıkarları, hem de partimizin yararına olacağını bilgilerinize arz ederim.” ifadelerini kullanıyor.

MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferat Efe de, parti merkezine gönderdiği mektubun sonuç kısmında, “Talebimiz: 1- Çayırhan Termik Santralinin ve taşınır/ taşınmaz varlıklarının satışının durdurulması, 2- Çayırhan Kömür işletmelerinin KİAŞ (Devlete bağlı Kömür İşletmeleri AŞ iştiraki) tarafından işletilmesine devam edilmesi.” diye seslendi.

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