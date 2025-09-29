AK Parti’de istifa dalgası ilçelere yayıldı: İşte istifaların nedeni

AK Parti’de Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde, Çanakkale, Bitlis, Ordu ve Tunceli il başkanlarının istifalarının ardından başlayan değişim süreci, ilçelere de uzandı. İzmir’de Kınık, Foça, Dikili, Balçova ve Narlıdere ilçe başkanlarının görevden alındığı bildirildi.

İzmir’de görevden alınan ilçe başkanları:

Kınık İlçe Başkanı: Sami Mollaahmet

Foça İlçe Başkanı: İrfan Çalışkan

Dikili İlçe Başkanı: Tahsin Şekerci

Balçova İlçe Başkanı: Oğuzhan Bizkevelci

Narlıdere İlçe Başkanı: Mustafa Yener

Odatv’nin aktardığına göre, Tunceli Merkez İlçe Başkanı Recai Hazar da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Hazar açıklamasında şunları kaydetti:

"Onurla yürütmekte olduğum AK Parti Tunceli Merkez İlçe Başkanlığı görevimden, Genel Merkezimizin takdir ve tensipleri doğrultusunda bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğüm tüm teşkilat mensuplarımıza, kıymetli dava arkadaşlarıma ve bizlere destek veren hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

Hazar, istifa sonrası da partisine ve millete hizmete aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya ve tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

NEDENİ AÇIKLANDI

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, kongre döneminin ardından şehirlerde siyasi varlığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve 8 ilde görev değişikliğine gidildi. Yeni il başkanları kısa süre içinde görevlerine başlayacak.

Açıklamada, görev değişikliklerinin, şehirlerdeki çalışmaların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle gerçekleştirildiği ve partinin siyasi bir aile olarak gelenek ve kardeşlik çerçevesinde bu süreci yürüttüğü ifade edildi. Temel amaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2028 seçimlerinde en güçlü sonuçları alacak kadrolarla yoluna devam etmek olarak belirtildi.