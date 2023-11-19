AK Parti'de Torba Yasa Hazırlığı

Ankara'nın, siyasetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu hafta da yoğun olacak.



Meclis'te birinci bölümü tamamlanan Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul çalışmalarına uluslararası sözleşmelerle devam edilecek.



Komisyon görüşmeleri tamamlanan bir kanun teklifi bulunmazken, iktidar partisinin geniş bir torba kanun teklifini Meclis'e sunmaya hazırlandığı biliniyor.



İçinde başta vergi düzenlemeleri olmak üzere ekonomiyle ilgili birçok maddenin yer alacağı ifade edilen torba yasa teklifinin hazırlıkların tamamlanması durumunda bu hafta Meclis Başkanlığı'na verilmesi bekleniyor. Hazırlanan teklifin 2024 yılı bütçesinin genel kurul görüşmeleri öncesi yasalaşması planlanıyor.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 10 Ekim'de başlayan 2024 bütçesi mesaisi, gelecek hafta sona erecek. Komisyonda bütçeleri görüşülecek son bakanlıklar sırasıyla Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Adalet Bakanlıkları olacak.



24 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve 2024 yılı bütçesinin maddelerinin görüşülmesiyle bütçe maratonunun komisyon aşaması tamamlanacak. Bütçe Kanun Teklifi, 11 Aralık’tan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.



Geçtiğimiz hafta İsveç'in NATO'ya üyeliğini düzenleyen protokolü gündemine alan Dışişleri Komisyonu, “konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin olgunlaşmaması” gerekçesiyle görüşmeyi ertelemişti. Yeni bir toplantı için takvim belirlenmediği için görüşmelerin ne zaman devam edeceği ise duyurulmadı.