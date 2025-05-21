AK Parti’den NATO Tatbikatına ilk yorum: Yunanistan’a net uyarı

ABD ve Yunanistan’ın, Dedeağaç’ta düzenleyeceği ve Türkiye karşıtı mesajlar taşıdığı öne sürülen tatbikata ilişkin AK Parti’den ilk değerlendirme geldi. Büyükgümüş, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin üçüncü ülkelerin çıkar hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Zamanı geldiğinde kendi çıkarlarını gözeterek müdahil olan ülkeler, süreçten çekildiklerinde geride yalnızlık ve hayal kırıklığı bırakıyorlar. Bu tarihsel gerçek göz ardı edilmemeli.”

Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan Büyükgümüş, Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı:

“Yunanistan’a açıkça söylüyoruz; sorunlarımızı bir masa etrafında konuşalım. Üçüncü tarafların siyasal çıkarlarını bizimle çakışan konularda öne çıkararak hareket etmeyin.”

Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği toplantıda gazetecilerle buluşan Büyükgümüş, Yunanistan üzerinden çıkar sağlamaya çalışan ülkelere karşı uyarıda bulundu:

“Uluslararası meselelerde ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda pozisyon alması doğaldır. Ancak biz, üçüncü tarafların bu süreçlerden ekonomik veya siyasi kazanç sağlamasına karşı çıkıyoruz.”