AK Parti’den Özel’e sert tepki: Asıl kavga demokrasiyle

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere yönelik kullandığı üslup, muhalefet söylemi olarak değerlendirilemez. Bu dil, siyasi atmosferi zehirleyen ve toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalışan bir anlayışın ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ‘cunta’ diyen, Meclis Başkanlığına ‘savaş açmaktan’ söz eden, hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumu kutuplaştıran bu tutumun asıl mücadelesi demokrasiyle ilgilidir.

Sayın Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyaseti çatışma zeminine sürüklemeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu yaklaşım, cumhuriyet tarihimizde demokrasimize zarar vermiş olan siyasi projelere benzemektedir.

Biz, milli iradeyi ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu tür kampanyalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”