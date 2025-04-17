AK Parti’den Özel’e sert tepki: Asıl kavga demokrasiyle

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Çelik, Özel’in söylemlerini “demokrasiye karşı bir kampanyanın parçası” olarak nitelendirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AK Parti’den Özel’e sert tepki: Asıl kavga demokrasiyle
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Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere yönelik kullandığı üslup, muhalefet söylemi olarak değerlendirilemez. Bu dil, siyasi atmosferi zehirleyen ve toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalışan bir anlayışın ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına ‘cunta’ diyen, Meclis Başkanlığına ‘savaş açmaktan’ söz eden, hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumu kutuplaştıran bu tutumun asıl mücadelesi demokrasiyle ilgilidir.

Sayın Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyaseti çatışma zeminine sürüklemeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu yaklaşım, cumhuriyet tarihimizde demokrasimize zarar vermiş olan siyasi projelere benzemektedir.

Biz, milli iradeyi ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu tür kampanyalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

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