Suç örgütlerine darbe: 3 ayda 5 çete çökertildi

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu’nda düzenlenen güvenlik toplantısında konuşan Vali Akbıyık, kentte huzur ve güven ortamının korunması için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Suç örgütlerine darbe: 3 ayda 5 çete çökertildi
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Vali Akbıyık, yılın ilk çeyreğine ilişkin asayiş verilerini şu sözlerle paylaştı:
“Emniyet ve jandarma birimlerimizin titiz çalışmalarıyla 5 farklı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 21 şüpheli tutuklandı, 56 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.”

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 133 operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, bu operasyonlarda 145 kişinin tutuklandığını, 58 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını ifade etti. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 100 operasyonda 86 kişi tutuklandı, 24 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 43 araca el konulurken, 226 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 1260 kişinin yakalandığını açıklayan Vali Akbıyık, terörle mücadele kapsamında da 2 kişinin tutuklandığını, 7 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Akbıyık, huzur ve güvenliğin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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