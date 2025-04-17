Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında komutanlara ve asker ailelerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri büyük emekle yetiştiren ailelerinize de selamlarımı iletiyorum. Mezuniyet belgeleriniz, bundan sonra her şartta korkusuzca yürüteceğiniz mücadelenin birer namus ve ehliyet nişanesidir.”

Askerlere seslenen Erdoğan, vatan uğruna feda edilecek değerlere işaret etti:

“Ezan susmasın, al bayrak inmesin diye gerekirse anadan, yardan, serden geçeceksiniz.”

Bölgedeki istikrarsızlıklara karşı Türkiye’nin tutumuna da dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, sulhun, barışın ve istikrarın tarafındadır. Komşularımızda ve bölgemizde huzurun egemen olmasını samimiyetle arzu ediyoruz. Suriye'nin istikrara kavuşması, Gazze’deki katliamların sona ermesi, Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla nihayete ermesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Terörle mücadelede önemli bir eşik aşılmıştır” diyen Erdoğan, sürecin devam edeceğinin altını çizdi:

“Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla terörü kaynağında kurutma aşamasına geldik. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize ulaşmak için kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bu süreci büyük bir sabır, kararlılık ve hassasiyetle yönettik, netice alana kadar da aynı iradeyi sürdüreceğiz. O hedefe vardığımızda, Türkiye için yeni bir sayfa açılacaktır.”

Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sizler yalnızca Türkiye'nin caydırıcı gücü değil, aynı zamanda bölgemizin barış, güvenlik ve refahının da teminatısınız. Sizlere güveniyorum.”