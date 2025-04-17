Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörle mücadelesi ve bölgedeki gelişmelere dair önemli mesajlar verdi. “Terörsüz Türkiye” hedefini yineleyen Erdoğan, sürecin sabır ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında komutanlara ve asker ailelerine teşekkür ederek şunları söyledi:
“Tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri büyük emekle yetiştiren ailelerinize de selamlarımı iletiyorum. Mezuniyet belgeleriniz, bundan sonra her şartta korkusuzca yürüteceğiniz mücadelenin birer namus ve ehliyet nişanesidir.”

Askerlere seslenen Erdoğan, vatan uğruna feda edilecek değerlere işaret etti:
“Ezan susmasın, al bayrak inmesin diye gerekirse anadan, yardan, serden geçeceksiniz.”

Bölgedeki istikrarsızlıklara karşı Türkiye’nin tutumuna da dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
“Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, sulhun, barışın ve istikrarın tarafındadır. Komşularımızda ve bölgemizde huzurun egemen olmasını samimiyetle arzu ediyoruz. Suriye'nin istikrara kavuşması, Gazze’deki katliamların sona ermesi, Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla nihayete ermesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Terörle mücadelede önemli bir eşik aşılmıştır” diyen Erdoğan, sürecin devam edeceğinin altını çizdi:
“Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla terörü kaynağında kurutma aşamasına geldik. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize ulaşmak için kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bu süreci büyük bir sabır, kararlılık ve hassasiyetle yönettik, netice alana kadar da aynı iradeyi sürdüreceğiz. O hedefe vardığımızda, Türkiye için yeni bir sayfa açılacaktır.”

Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:
“Sizler yalnızca Türkiye'nin caydırıcı gücü değil, aynı zamanda bölgemizin barış, güvenlik ve refahının da teminatısınız. Sizlere güveniyorum.”

Malatya'da deprem: AFAD son depremleri duyurduMalatya'da deprem: AFAD son depremleri duyurduYurt
Vatan Partisi, Çin resepsiyonunda: Türkiye ve Çin kol kola girerek 21. yüzyıla damga vuracakVatan Partisi, Çin resepsiyonunda: Türkiye ve Çin kol kola girerek 21. yüzyıla damga vuracakSiyaset
cumhurbaşkanı erdoğan açıklama
Günün Manşetleri
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Suç örgütlerine darbe
Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ve Çin kol kola girerek 21. yüzyıla damga vuracak
Narkokapan-Ankara’da 577 torbacı yakalandı
Ekonomik ve sosyal entegrasyon için hazırız
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi
Ankara’da dev uyuşturucu operasyonu!
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
İslam Memiş duyurdu: Altında rüzgar tersine dönecek! İslam Memiş duyurdu: Altında rüzgar tersine dönecek!
Akaryakıta bir darbe daha! Akaryakıta bir darbe daha!
Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti
TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı!