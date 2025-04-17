Malatya'da deprem: AFAD son depremleri duyurdu

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Nisan 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Malatya'da deprem: AFAD son depremleri duyurdu
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Son  meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıdakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremleryor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 17 Nisan 2025 bugün meydana gelen depremler.

 SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

17 Nisan 2025 tarihinde saat 13:53'te Akçadağ Malatya bölgesinde 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 13.5 km olarak belirlendi.

17 Nisan 2025 tarihinde saat 06:22'de Gürün Sivas bölgesinde 2.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 8.3 km olarak belirlendi. 

17 Nisan 2025 tarihinde saat 02:43'te Merkez Bolu bölgesinde 2.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 11.5 km olarak belirlendi. 

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